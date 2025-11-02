Movember Domaine d’Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil
Movember Domaine d’Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil dimanche 2 novembre 2025.
Movember
Domaine d’Essendieras Club house du golf Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Tournoi de golf et initiation au golf avec un professeur.
Randonnée pédestre, VTT, équestre et trail, au profit de la lutte contre le cancer.
Inscription 5€ pour les randos, 10€ pour le tournoi de golf.
Le Rotary Club d’Excideuil & l’Association Golf Club d’Essendiéras tous en bleu !
vous invitent à un tournoi de golf à 9h (10€), et des initiations (à 10h et à 14h) organisées par le professeur de golf, ainsi qu’à diverses randonnées
5 km de marche, départ à 9h45.
10 km de trail, départ à 10h.
25/45 km de VTT, parcours accompagné, départ à 9h30.
Inscription 5€ reversés à l’Institut Bergonié de Bordeaux au profit de la prévention du cancer de la prostate.
Café d’accueil, restauration, boissons. .
Domaine d’Essendieras Club house du golf Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Movember
Golf tournament and introduction to golf with an instructor.
Hiking, mountain biking, horse-riding and trail rides in aid of the fight against cancer.
Registration 5? for hikes, 10? for golf tournament.
German : Movember
Golfturnier und Einführung in den Golfsport mit einem Golflehrer.
Wanderungen, Mountainbiking, Reiten und Trailrunning zugunsten der Krebsbekämpfung.
Anmeldung 5? für die Wanderungen, 10? für das Golfturnier.
Italiano :
Torneo di golf e introduzione al golf con un maestro.
Escursioni a piedi, in mountain bike, a cavallo e su sentiero a favore della lotta contro il cancro.
Iscrizione 5 euro per le escursioni, 10 euro per il torneo di golf.
Espanol : Movember
Torneo de golf e iniciación al golf con un profesor.
Senderismo, bicicleta de montaña, equitación y paseos por senderos a beneficio de la lucha contra el cáncer.
Inscripción 5 € para las excursiones, 10 € para el torneo de golf.
L’événement Movember Saint-Médard-d’Excideuil a été mis à jour le 2025-10-23 par Isle-Auvézère