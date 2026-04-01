Aureilhan

Movement medicine Être au centre de son cercle de pouvoir

AUREILHAN Aureilhan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Plus qu’oser vous affirmer, poser vos limites et les défendre si nécessaire. Plus que de mobiliser votre force intérieure en réponse à une force extérieure.

Vous placer au centre de ton cercle de pouvoir, c’est vous relier à toutes les ressources disponibles en vous et autour de vous.

C’est trouver votre lumière, votre puissance du dedans et vous autoriser à la rayonner. C’est faire de ce lieu d’unité, le starter de vos décisions et de vos actions.

Inscription EpanouiSens 06 42 06 39 27

45 € Tarif normal

40 € Tarif réduit 3ers inscrit.e.s

40 € Tarif solidaire

Bienvenue à vous comme vous êtes !

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AUREILHAN Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 06 39 27

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English :

More than daring to assert yourself, set your limits and defend them if necessary. More than mobilizing your inner strength in response to an external force.

Placing yourself at the center of your circle of power means connecting to all the resources available within and around you.

It means finding your light, your inner power, and allowing yourself to radiate it. It means making this place of unity the starting point for your decisions and actions.

Registration EpanouiSens 06 42 06 39 27

45 ? Standard rate

40 ? Reduced rate 3rd registrant

40 ? Solidarity rate

Welcome as you are!

L’événement Movement medicine Être au centre de son cercle de pouvoir Aureilhan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT de Tarbes|CDT65