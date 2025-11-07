Movie Party – Projection du film The Bucket List (Sans plus attendre) Kawaa Café Paris
La Wise Community est heureuse de vous inviter à une soirée cinéma pas comme les autres. Pas juste un film dans son coin, mais une vraie soirée à partager : des émotions, des discussions, des snacks, et surtout… de la bonne compagnie.
Au programme :
Une projection du film “The Bucket List (Sans plus attendre), une ambiance chaleureuse, et après le film, un moment d’échange : pour partager ce qu’on a ressenti, débattre, rire ou simplement être ensemble.
Que tu viennes seul·e ou accompagné·e, tu repartiras le cœur léger… et peut-être avec de nouvelles connexions.
POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.
QUAND ? 07/11/2025 (19h30-21h30)
OÙ ? Le Kawaa Café (24 Avenue Daumesnil Paris 12e)
TARIF : 5 euros + consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni échnageable ni remboursables. Merci de votre soutien !)
DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).
QUI SOMMES NOUS ?
« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »
Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.
La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :
- Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.
- Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.
- Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.
Pour en savoir + ou nous rejoindre :
- Site : www.wise-community.com
- Instagram : [https://www.instagram.com/wise__community/ ](https://www.instagram.com/wise__community/)
Parce que le cinéma, c’est encore mieux quand on le vit ensemble.
Et si on vivait le cinéma autrement ?
Le vendredi 07 novembre 2025
de 19h30 à 21h30
payant
Public adultes.
Kawaa Café 24 avenue Daumesnil 75012 Paris