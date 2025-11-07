Movie Party – Projection du film The Bucket List (Sans plus attendre) Kawaa Café Paris

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

La Wise Community est heureuse de vous inviter à une soirée cinéma pas comme les autres. Pas juste un film dans son coin, mais une vraie soirée à partager : des émotions, des discussions, des snacks, et surtout… de la bonne compagnie.

Au programme :

Une projection du film “The Bucket List (Sans plus attendre), une ambiance chaleureuse, et après le film, un moment d’échange : pour partager ce qu’on a ressenti, débattre, rire ou simplement être ensemble.

Que tu viennes seul·e ou accompagné·e, tu repartiras le cœur léger… et peut-être avec de nouvelles connexions.

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

QUAND ? 07/11/2025 (19h30-21h30)

OÙ ? Le Kawaa Café (24 Avenue Daumesnil Paris 12e)

TARIF : 5 euros + consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni échnageable ni remboursables. Merci de votre soutien !)

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Parce que le cinéma, c’est encore mieux quand on le vit ensemble.

Et si on vivait le cinéma autrement ?

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

payant

Public adultes.

Kawaa Café 24 avenue Daumesnil 75012 Paris