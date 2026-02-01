Movies week en résonnance au Festival du film d’amour Le lieu Saint-Amour

Movies week en résonnance au Festival du film d’amour

Le lieu 23 rue de Bresse Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Movies week pour un programme hors les murs durant le festival du film d’amour.

La semaine du lundi 9 au vendredi 13 février se vivra sous le signe de la créativité et du partage au Lieu. Entourés de professionnels du secteur, nous sommes heureux de vous proposer des activités le matin entre 10h et 12h.

Programme de la semaine

Lundi 9 février à 10h Mara Sofia vous accueille au Lieu pour une initiation au décor sur céramique.

Mardi 10 février à 10h30 Martial Pithioud vous promène entre la vue, l’odorat et le goût pour un voyage des sens.

Mercredi 11 février à 10h30

c’est au tour de Christelle Lafond et Delphine Fournier de vous accompagner dans une lecture à voix haute, une relaxation et un écrit qui ne demande de n’être ni auteur, ni poète.

Jeudi 12 février à 10h30

Delphine Boegli vous invite à venir soulager un peu votre corps un peu inerte durant ce festival par un travail sur chaise.

Vendredi 13 février à 10h30

Katy Skriabin converse avec vous en anglais par l’intermédiaire de reprise de films cultes après une petite initiation au vocabulaire cinématographique. .

Le lieu 23 rue de Bresse Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Movies week en résonnance au Festival du film d’amour

