Movinpark Cernay

Movinpark Cernay mercredi 1 janvier 2025.

Movinpark

1 place des étoiles Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-01-01 10:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-01-01 2026-01-01

Immergez-vous dans 1200 m2 de divertissement, de sport et d’aventure. Retrouvez des activités originales pour tous les goûts 5 univers de jeux sont à votre disposition. Quel que soit l’âge de vos élèves ou leur niveau sportif, préparez-vous à vous amuser et à bouger au MovinPark! .

1 place des étoiles Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Movinpark Cernay a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay