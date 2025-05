MOYEN ÂGE À LA FERME DU DOLMEN – Le Pouget, 7 juin 2025 07:00, Le Pouget.

Hérault

MOYEN ÂGE À LA FERME DU DOLMEN 2 D2 Le Pouget Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-09

2025-06-07

2025-06-11

La Ferme du Dolmen fête son tout premier Moyen Age à la Ferme !

8 stands de jeux et une déco sur le thème médiéval vous attendent!

Tir à l’arc, lancer de javelot, un chamboule-tout Catapulte, etc… le plein de jeux (sécurisés et adaptés à tout âge bien entendu!) et le plein de jouets à gagner!

Un seau de foin sera offert à chaque enfant déguisé! .

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 7 69 75 95 13

English :

La Ferme du Dolmen celebrates its very first Middle Ages on the Farm!

German :

Die Ferme du Dolmen feiert ihr allererstes Mittelalter auf dem Bauernhof!

Italiano :

La Fattoria Dolmen celebra il suo primo Medioevo in Fattoria!

Espanol :

¡La Granja Dolmen celebra su primera Edad Media en la Granja!

