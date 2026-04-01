Moyen-âge : Bobards et Certitudes ! (en salle) | RDV Découverte Hôtel d’Escoville Caen

Informations pratiques

Caen

Moyen-âge : Bobards et Certitudes ! (en salle) | RDV Découverte

Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 14:00:00

fin : 2026-12-15 15:30:00

Date(s) :

2026-12-15

Conférence humoristique et historique à partir de 12 ans. Les ancêtres des Normands sont les Vikings. Ils venaient tous de Scandinavie. Vraiment ? Avant d’être nommé le Conquérant, Guillaume était appelé le Bâtard. Ah oui ? Et cela ne le dérangeait pas ?

Conférence humoristique et historique à partir de 12 ans. Les ancêtres des Normands sont les Vikings. Ils venaient tous de Scandinavie. Vraiment ? Avant d’être nommé le Conquérant, Guillaume était appelé le Bâtard. Ah oui ? Et cela ne le dérangeait pas ? Mathilde était une femme soumise, et Guillaume la battait. Et c’est pour cela qu’elle apposait elle aussi sa signature sur les chartes ducales ?

Trois mythes, trois évidences… qui n’en sont peut-être pas ! Et si, avant même les légendes inventées au XIXe siècle, nous avions aussi été enfumés par les chroniqueurs médiévaux eux-mêmes ? N’ont-ils pas un peu brodé autour de la réalité pour rendre leurs récits plus accrocheurs ? Rejoignez-nous pour démêler l’écheveau des sources historiques de façon ludique et accessible, dans cette conférence humoristique ouverte à toutes et à tous !

Car oui, on peut parler de l’histoire sérieuse en n’étant pas sérieux !

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moyen-âge : Bobards et Certitudes ! (en salle) | RDV Découverte

A humorous and historical talk for ages 12 and over. The ancestors of the Normans were the Vikings. They all came from Scandinavia. Really? Before he was known as ‘the Conqueror’, William was called ‘the Bastard’. Oh really? And that didn’t bother him?

L’événement Moyen-âge : Bobards et Certitudes ! (en salle) | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer