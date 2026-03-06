Mozaïk – Saveurs & Nature d’Afrik Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 –

Gratuit : oui Tout public

Venez célébrer la richesse culturelle et culinaire de l’Afrique à travers une journée haute en couleurs et en saveurs.Au programme :–> Streetfood africaine toute la journée par Kemet !–> Marché afro 11h-20h–> Maquillage pour les enfants 14h-17h–> Conteuse d’histoires pour enfants 15h-16h–> Atelier cuisine & dégustation animé par Aminata 16h-18h–> Initiation à la danse africaine 18h-19h – Samba diop–> Percussions 19h-20h – Samba Diop–> Concert live 20h-21h30 – Mariama & Vieux–> Et pour clôturer la soirée en beauté : un DJ set Afro ! 21h30-23h30Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, MOZAÏK est l’occasion parfaite de partager, découvrir et vibrer ensemble.Rejoignez-nous pour une immersion festive au cœur des saveurs et des traditions d’Afrique !

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200

https://fb.me/e/6w6JfbY0s



Afficher la carte du lieu Magmaa Food Hall et trouvez le meilleur itinéraire

