MOZAIKA EN FÊTE Saint-André-de-Sangonis

MOZAIKA EN FÊTE Saint-André-de-Sangonis vendredi 4 juillet 2025 .

MOZAIKA EN FÊTE

1 Cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Pour sa dernière de l’année scolaire, l’activité du vendredi soir se transforme en MOZAIKA EN FETE !

Au programme dés 16h45 jeux d’eau, jeux en bois, chamboule tout, coin bébé, arbre à bonbons, pêche aux canards et bien sûr, de la bonne humeur et des rafraîchissements pour tous !

Afin de partager ce temps convivial, Mozaika propose à chacun d’apporter un goûter à partager.

English :

For its last of the school year, the Friday evening activity is transformed into MOZAIKA EN FETE!

On the program from 4:45 p.m.: water games, wooden games, chamboule tout, baby corner, candy tree, duck fishing and, of course, fun and refreshments for all!

Mozaika invites everyone to bring a snack to share.

German :

Für seine letzte Aktivität in diesem Schuljahr verwandelt sich der Freitagabend in MOZAIKA EN FETE!

Auf dem Programm ab 16.45 Uhr: Wasserspiele, Holzspiele, Jonglieren, Babyecke, Süßigkeitenbaum, Entenangeln und natürlich gute Laune und Erfrischungen für alle!

Um diese gesellige Zeit gemeinsam zu verbringen, schlägt Mozaika vor, dass jeder einen Snack mitbringt, den er mit anderen teilen kann.

Italiano :

Per l’ultima attività dell’anno scolastico, il venerdì sera si trasforma in MOZAIKA EN FETE!

In programma dalle 16.45: giochi d’acqua, giochi di legno, chamboule, angolo dei bambini, albero delle caramelle, pesca delle anatre e, naturalmente, divertimento e rinfresco per tutti!

Mozaika invita tutti a portare una merenda da condividere.

Espanol :

Para su última actividad del curso escolar, la tarde del viernes se transforma en ¡MOZAIKA EN FETE!

En el programa, a partir de las 16.45: juegos de agua, juegos de madera, chamboule, rincón del bebé, árbol de caramelos, pesca de patos y, por supuesto, ¡diversión y refrescos para todos!

Mozaika invita a todos a traer un tentempié para compartir.

