MOZART, Ascanio in Alba Théatre des Champs-Élysées Paris mercredi 25 mars 2026.
Les Talens Lyriques
Département supérieur pour jeunes chanteurs | le jeune chœur de paris
Christophe Grapperon et Pierre-Louis de Laporte, chefs de chœur
Christophe Rousset, direction
Le département supérieur pour jeunes chanteurs se produit avec Les Talens Lyriques
Le mercredi 25 mars 2026
de 19h30 à 21h00
payant
Public jeunes et adultes.
Théatre des Champs-Élysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris
