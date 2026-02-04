MOZART, Ascanio in Alba Théatre des Champs-Élysées Paris

MOZART, Ascanio in Alba

Les Talens Lyriques

Département supérieur pour jeunes chanteurs | le jeune chœur de paris

Christophe Grapperon et Pierre-Louis de Laporte, chefs de chœur

Christophe Rousset, direction

Le département supérieur pour jeunes chanteurs se produit avec Les Talens Lyriques

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-25T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T19:30:00+02:00_2026-03-25T21:00:00+02:00

Théatre des Champs-Élysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Théatre des Champs-Élysées et trouvez le meilleur itinéraire

