Mozart aux chandelles Chapelle ND de Pitié Longny les Villages samedi 20 septembre 2025.

Chapelle ND de Pitié 10 rue du Port Mahon Longny les Villages Orne

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Culture Art et Patrimoine au Pays de Longny vous propose une conférence originale dans le cadre exceptionnel de ND de Pitié avec la participation de Carlos Sotero. Libre participation.

Chapelle ND de Pitié 10 rue du Port Mahon Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 31 40 48

