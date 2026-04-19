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MOZART CHOPIN LISZT EGLISE SAINT-EPHREM Paris

MOZART CHOPIN LISZT EGLISE SAINT-EPHREM Paris

MOZART CHOPIN LISZT EGLISE SAINT-EPHREM Paris dimanche 19 avril 2026.

Lieu : EGLISE SAINT-EPHREM

Adresse : 17 RUE DES CARMES

Ville : 75005 Paris

Département : 75

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 17:00

MOZART CHOPIN LISZT Début : 2026-04-19 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE SAINT-EPHREM 17 RUE DES CARMES 75005 Paris 75

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