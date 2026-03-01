MOZART Digny

MOZART

3 Rue de la Poste Digny Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08

Orchestre symphonique de Chartres vous invite à partager un moment musical avec les plus beaux morceaux de Mozart. Billetterie sur place. Début du concert prévu à 15h30.

3 Rue de la Poste Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 77 21 71

English :

Orchestre symphonique de Chartres invites you to share a musical moment with Mozart’s most beautiful pieces. Tickets available on site. Concert starts at 3:30pm.

