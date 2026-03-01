MOZART Digny
MOZART Digny dimanche 8 mars 2026.
MOZART
3 Rue de la Poste Digny Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Orchestre symphonique de Chartres vous invite à partager un moment musical avec les plus beaux morceaux de Mozart. Billetterie sur place. Début du concert prévu à 15h30.
Orchestre symphonique de Chartres vous invite à partager un moment musical avec les plus beaux morceaux de Mozart. Billetterie sur place. Début du concert prévu à 15h30. 10 .
3 Rue de la Poste Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 77 21 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orchestre symphonique de Chartres invites you to share a musical moment with Mozart’s most beautiful pieces. Tickets available on site. Concert starts at 3:30pm.
L’événement MOZART Digny a été mis à jour le 2026-02-15 par OTs DU PERCHE