Mozart en musique de chambre Un univers poétique Place Gambetta Bergerac

Mozart en musique de chambre Un univers poétique

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Musique classique

Tout public

Le programme

– Quatuor avec piano n°1 en sol mineur, K. 478 (1785)

– Quatuor avec piano n°2 en mi bémol majeur, K. 493 (1786)

Les deux quatuors avec piano de Mozart, le K. 478 en sol mineur et le K. 493 en mi bémol majeur, révèlent toute la poésie de son écriture musicale. Dans le premier, sombre et dramatique, la tension expressive donne naissance à un dialogue intense entre le piano et les cordes, comme une conversation chargée d’émotion. À l’inverse, le second quatuor dégage une clarté lumineuse et lyrique, où la musique semble flotter avec grâce et sérénité.

Dans ces oeuvres, Mozart développe un univers musical d’une rare subtilité, où chaque instrument trouve une voix singulière.

Pierre Fouchenneret (violon) / Violaine Despeyroux (alto) / Max Bumjun Kim (violoncelle) / Théo Fouchenneret (piano) .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

