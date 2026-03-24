Mozart en tongs

Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Lors d’un spectacle loufoque et décalé, une joyeuse troupe vous invite à le rencontrer et l’accompagner dans ses aventures et de (re)découvrir à ses côtés quelques airs de musique les plus célèbres. Représentation tout public. Durée 1h15 .

Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Mozart en tongs Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude