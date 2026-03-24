Mozart en tongs Saint-Ulphace
Mozart en tongs Saint-Ulphace dimanche 24 mai 2026.
Mozart en tongs
Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Lors d’un spectacle loufoque et décalé, une joyeuse troupe vous invite à le rencontrer et l’accompagner dans ses aventures et de (re)découvrir à ses côtés quelques airs de musique les plus célèbres. Représentation tout public. Durée 1h15 .
Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mozart en tongs Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude