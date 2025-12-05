MozART Group – Fait son cinéma Le Pin Galant Mérignac

MozART Group – Fait son cinéma Vendredi 5 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Pour son 30ème anniversaire, le célèbre quatuor polonais présente un nouveau spectacle sur le thème des musiques de film, avec bien entendu la créativité, la virtuosité et l’humour qui font le succès de ces quatre gentlemen à travers le monde depuis tant d’années !

Instrumentistes diplômés de prestigieuses académies de musique de Varsovie et Lodz, les musiciens-comédiens du MozART Group n’ont pas été acteurs à Hollywood. On pourrait pourtant bien le croire, car ils revisitent les films les plus cultes à leur manière, comme s’ils avaient été présents dans les coulisses du tournage. En passant de l’intimité de Charlie Chaplin à celle de Marylin, ils nous révèlent l’improbable relation filiale entre Dark Vador et Forest Gump… Les musiques de films sont une source d’inspiration inépuisable qui dopent l’inventivité de nos quatre musiciens virtuoses. Ils n’attendent plus qu’une chose : faire leur cinéma devant le public du Pin Galant !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

