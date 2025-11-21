VIKTOR VINCENT – L’INTEGRAL Belley

VIKTOR VINCENT Début : 2026-05-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Apre`s un diplo^me de re´alisation cine´matographique, Viktor Vincent se met en sce`ne au the´a^tre et utilise le mentalisme pour raconter des histoires. Il aime cre´er des ambiances fortes laissant la place au re´cit, il aime raconter et se plai^t a` me^ler la grande et les petites histoires.« Viktor Vincent » est un nom d’emprunt choisi par son mentor disparu, comme cela se faisait au XIXe`me sie`cle. Ajoutez a` cela sa moustache de´sue`te et ses costumes british et vous aurez une ide´e de sa personnalite´ : Viktor aime la poussie`re sur les choses et s’il est tre`s curieux de l’avenir, le passe´ le fascine et il se plait a` tisser des liens a` travers le temps.Le respect du public est aussi l’une de ses marques de fabrique, il rec¸oit sur sce`ne ses spectateurs avec bienveillance, il joue avec eux sans jamais se jouer d’eux. Viktor rec¸oit en 2015 un Mandrake d’or, distinction de´cerne´e aux plus grands illusionnistes internationaux.Au-dela` de ses spectacles, Viktor a e´crit et re´alise´ deux moyens me´trages, Les liens invisibles adapte´ de son spectacle e´ponyme et Kreskine adapte´ de son roman Apparition, un thriller psychologique dans le monde secret de l’illusion.

L’INTEGRAL 422, AVENUE HOFF 01300 Belley 01