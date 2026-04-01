Mozart, Jupiter Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Mozart, Jupiter

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-15

Quand il compose ces symphonies trois ans avant sa mort, Mozart ignore qu’elles seront ses dernières. L’Orchestre national de Lyon aborde ce triptyque sans équivalent dans l’histoire de la musique, dont chaque volet magnifie un aspect du génie mozartien.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

When he composed these symphonies three years before his death, Mozart had no idea that they would be his last. The Orchestre national de Lyon tackles this triptych, unparalleled in the history of music, with each part magnifying an aspect of Mozart?s genius.

L’événement Mozart, Jupiter Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme