MOZART, MOI ? JAMAIS ! – LA SCENE LIBRE Paris

MOZART, MOI ? JAMAIS ! Début : 2025-10-10 à 19:00. Tarif : – euros.

MOZART, MOI ? JAMAIS !Le phénomène musical qui fait vibrer toutes les générations !François Moschetta revient à la Scène Libre avec son ONE PIANO SHOW dans une version encore plus explosive !Pianiste classique un brin rebelle, François n’aimait pas Mozart… jusqu’au jour où tout a basculé !Entre confidences, éclats de rire et passages virtuoses, il nous entraîne dans un voyage aussi tendre qu’inattendu, où l’histoire du plus facétieux des génies résonne avec sa propre histoire… et peut-être la vôtre ?Un moment de grâce, d’humour et de partage qui redonne vie à Mozart comme jamais.Préparez-vous à être surpris, émus… et conquis !La presse en parle :« François Moschetta fait émerger un genre nouveau, le One Piano Show ! » – FRANCE MUSIQUE« Un des pianistes les plus talentueux de sa génération » – TV5 MONDE« François Moschetta nous embarque dans un drôle d’attelage, mêlant piano classique et stand-up. Un réjouissant seul en scène truffé d’anecdotes sur la vie du compositeur. » – PIANISTE MAGAZINE« Une approche de Mozart étonnante faite par un pianiste qui marie parfaitement la musique et l’humour. On adore ! » – TATOUVU« Dans ce seul en scène, la voix du pianiste et celle du piano se partagent le propos ; ce ne sont pas de simples illustrations musicales mais un relais où les notes de Mozart savent se faire tout aussi percutantes que les mots choisis du pianiste-comédien. » – LA TERRASSEAttention : Nos spectacles commencent à l’heure indiquée sur votre réservation. Nous vous informons que 5 minutes avant le début du spectacle, votre placement en salle n’est plus garanti. Au-delà, vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours.Compte-tenu de la circulation et de la grande difficulté à se garer dans ce quartier de Paris, il est fortement déconseillé de venir en voiture.Nous vous conseillons les transports en commun, le métro se trouvant à moins de 100m de l’entrée du théâtre. Les enfants peuvent assister aux spectacles à partir de 4 ans. Vous devez leur réserver un billet de spectacle quelque soit leur âge.Certains spectacles n’étant pas adaptés aux jeunes enfants, nous vous conseillons de prendre connaissance du contenu et de la durée du spectacle avant de réserver. Nos équipes sont également à votre disposition pour vous donner plus de précisions.

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75