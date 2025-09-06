Mozart Requiem et airs de concert Il Festino Festival Andlau

Mozart Requiem et airs de concert Il Festino Festival Andlau samedi 6 septembre 2025.

Mozart Requiem et airs de concert Il Festino Festival

15 cour de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 19:30:00

fin : 2025-09-06 21:30:00

Date(s) :

2025-09-06

L’orchestre Jonas revient sous la direction du chef Nicolas Jean pour présenter l’une des plus grandes œuvres de tous les temps !

L’orchestre Jonas revient sous la direction du chef Nicolas Jean pour présenter l’une des plus grandes œuvres de tous les temps. Un chœur participatif créé pour le festival et des solistes bien connus du public alsacien viendront sublimer ce moment et vous faire redécouvrir cette œuvre dans l’interprétation à la fois brillante et pleine de pudeur proposée par le chef Nicolas Jean.

La première partie du concert, interprétée notamment par les quatre solistes vocaux et la pianiste Vérène Rimlinger vous permettra de découvrir ou redécouvrir les petits bijoux que sont les airs de concerts de Mozart.

A l’entracte un accord vin-bouchée vous sera proposé par les viticulteurs et chefs invités, pour éveiller tous vos sens ! Découvrez ce soir là l’accord gourmand proposé par le domaine Alfred Wantz et le Restaurant le Spes’. .

15 cour de l’Abbaye Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 ilfestinofestival@gmail.com

English :

The Jonas Orchestra returns under the direction of conductor Nicolas Jean to present one of the greatest works of all time!

German :

Das Jonas Orchester kehrt unter der Leitung von Dirigent Nicolas Jean zurück, um eines der größten Werke aller Zeiten zu präsentieren!

Italiano :

La Jonas Orchestra torna sotto la direzione di Nicolas Jean per presentare una delle più grandi opere di tutti i tempi!

Espanol :

La Orquesta Jonas regresa bajo la dirección de Nicolas Jean para presentar una de las obras más grandes de todos los tiempos

L’événement Mozart Requiem et airs de concert Il Festino Festival Andlau a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de tourisme du pays de Barr