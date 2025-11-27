MOZART – REQUIEM – SALLE GAVEAU Paris

MOZART – REQUIEM – SALLE GAVEAU Paris jeudi 27 novembre 2025.

MOZART – REQUIEM Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Chef-d’œuvre inachevé, testament musical, composition sacrée intemporelle et dépassant le cadre liturgique, le Requiem de Mozart accumule les superlatifs. À sa mort, le 5 décembre 1791, le compositeur avait achevé entièrement l’ Introït et le Kyrie , et défini pour une bonne partie le contenu des cinq parties suivantes, du Dies Irae au Confutatis .L’œuvre a depuis suscité mille hypothèses, de nombreuses versions des pages inachevées, de splendides interprétations surtout : elle magnétise l’auditeur comme l’interprète, et s’impose finalement presque intégralement dans la forme qu’a laissée Mozart. Comme si ces dernières notes, sous la plume encore levée d’un compositeur mourant, n’en étaient que plus précieuses…Fanny Valentin*, SopranoAmbroisine Bré, Mezzo-sopranoKaëlig Boché, TénorAlexandre Adra*, Baryton*Membres de l’Académie de l’Opéra Royal

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75