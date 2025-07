MOZART / SCHUBERT – CHAPELLE CORNEILLE Rouen

MOZART / SCHUBERT Début : 2025-08-31 à 16:00. Tarif : – euros.

Sous la direction de Keren Kagarlitsky, l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen interprète deux chefs d’œuvre du répertoire symphonique. La Symphonie concertante de Mozart est une œuvre pleine de lyrisme et de virtuosité, dans laquelle le violon et l’alto dialoguent de manière idéale avec l’orchestre.Dans sa Symphonie n°3, le jeune Schubert associe l’élan dynamique du classicisme viennois avec les prémices du romantisme, dans un voyage joyeux et rythmé. Maya Brener interroge quant à elle la perception et l’expérience auditive. Elle met en lumière la relation intime entre l’espace sonore et la subjectivité de l’auditeur.

CHAPELLE CORNEILLE 30, RUE BOURG-L’ABBE 76000 Rouen 76