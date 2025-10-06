MOZART / SCHUBERT – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

MOZART / SCHUBERT Début : 2026-03-14 à 18:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : MOZART / SCHUBERTBrillant et solaire, le Concerto n° 21 de Mozart dialogue avec la Sixième symphonie de Schubert. Une soirée prolongée par un set d’improvisation jazz Thomas Enhco inspiré des thèmes du concert.Laurence Equilbey rapproche la Symphonie n° 6 du Concerto n° 21 : l’une et l’autre baignées par la couleur lumineuse de do majeur, les deux œuvres incarnent l’énergie solaire, vitale de deux musiciens aussi doués pour l’orchestre que pour le piano. En 2022, Thomas Enhco incarnait Mozart dans Mozart, une journée particulière avec Insula orchestra. Le pianiste revient à ses premières amours en interprétant le Concerto n° 21 du compositeur autrichien, rappelant combien les grands classiques lui sont chers. Attention, ne manquez pas le set jazz de Thomas Ehnco à 20h30 ! Durée : 1h15 sans entracte PROGRAMME MozartConcerto pour piano n° 21SchubertSymphonie n°6DISTRIBUTION Thomas Enhco, pianoInsula orchestraLaurence Equilbey, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92