Mozart, un Requiem… Eglise St-Paul, Rennes Rennes Samedi 24 janvier 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 20€ – Tarif réduit : 10€ (étudiants, demandeurs d’emploi) – Tarif Sortir! : 5€ – Tarif enfants : 3€ (-12ans)

Mozart, un Requiem… (version R. Levin)

A l’occasion des 270 ans de la naissance du plus extraordinaire des génies, l’Ensemble Jean-Marie Lorand et son directeur musical, Manuel Simonnet débutent une nouvelle saison colorée sous le thème de la tradition renouvelée.

À l’image de ce qu’il affectionne, Manuel Simonnet propose un nouveau pas de côté, un effleurement de l’habitude, une évolution des fondamentaux, bref, un un Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart…pas très original ?

Donner la dernière œuvre dont Mozart ait débuté la composition lors des festivités de sa « naissance » (1756-2026) est en soi un peu incongru ! Mais en termes d’incongruité il faut chercher plus loin : la version qui sera donnée est celle de Robert D. Levin, écrite en 1991 sur les bases de la version de 1791 – encore un anniversaire !

Et pour cela, il faut avoir des oreilles neuves, le cœur bien accroché et accepter la béatitude provoquée par cette version mêlant l’intégralité des fragments de Mozart (heureusement !), les grandes lignes de la célébrissime version de Süssmayr (c’est tout de même une bonne base !) et les amendements du musicologue américain Robert D. Levin.

Un challenge pour les habitués – interprètes comme auditeurs – mais surtout une tradition renouvelée !

[Billetterie concert 24 Janvier 2026 18h- Eglise St Paul – Rennes](https://www.helloasso.com/associations/ensemble-vocal-et-instrumental-jean-marie-lorand/evenements/mozart-requiem-rennes-st-paul)

Eglise St-Paul, Rennes 35 rue de Brest, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine