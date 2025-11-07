Mozartianna Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Mozartianna

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Gestuelle fluide, élégante, extrêmement naturelle, implication totale à tous les pupitres le jeune maestro obtient le meilleur de ses musiciens.

Victor Julien Laferrière et son Orchestre Consuelo célèbrent Mozart à travers le regard de Tchaïkovski, avec la complicité de la pianiste Anne Queffélec, immense mozartienne s’il en est. Le concerto Jeunehomme , chef-d’œuvre énigmatique, est composé à Salzbourg en 1777 par un Mozart de 21 ans, jeune comme un adolescent et sage comme un vieil homme selon les mots de Busoni. Cent ans plus tard, Tchaïkovski lui rend hommage dans sa quatrième et dernière suite pour orchestre Mozartiana. Ses quatre mouvements s’inspirent de thèmes et d’éléments stylistiques de Mozart, que Tchaïkovski transforme dans son orchestration luxuriante et vibrante. .

English :

Fluid, elegant, extremely natural gestures, total involvement at every desk: the young maestro gets the best out of his musicians.

German :

Flüssige, elegante, äußerst natürliche Gestik, voller Einsatz an allen Pulten: Der junge Maestro holt das Beste aus seinen Musikern heraus.

Italiano :

Gesti fluidi, eleganti, estremamente naturali, coinvolgimento totale con tutti i leggii: il giovane maestro ottiene il meglio dai suoi musicisti.

Espanol :

Gestos fluidos, elegantes, extremadamente naturales, implicación total con todos los atriles: el joven maestro saca lo mejor de sus músicos.

