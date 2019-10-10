Mozart(s) Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Lyon 5e Arrondissement

Mozart(s)

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Trois Mozart sinon rien ! Wolfgang, son père et son fils brossent une histoire de transmission souvent pesante et douloureuse, mais apportent de l’eau au moulin des défenseurs de l’idée que le talent est héréditaire.

.

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three Mozarts or nothing! Wolfgang, his father and his son tell a story of transmission that is often heavy and painful, but also lends credence to the notion that talent is hereditary.

L’événement Mozart(s) Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme