Mozin’arts – ateliers Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions Montreuil

Mozin’arts – ateliers Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions Seine-Saint-Denis

Gratuit, sous réserve des places disponibles

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

MOZIN’ARTS – ATELIERS

Ateliers in-situ

Atelier danse hip-hop, animé par BoxCrew

20 septembre 2025 • 14h-15h et 17h-18h30

Ateliers de danse hip-hop et paysage urbain, proposé par Boxcrew. Cet atelier inclusif, adapté à tous les âges, et tout public, encourage les échanges intergénérationnels et propose aux participant·e·s une introduction à la danse hip-hop.

Atelier de sérigraphie, animé par Marius Chudeau et Chloé Duffaud, en partenariat avec l’atelier des Lilas

20 septembre 2025 • 15h-17h

Un atelier participatif de création textile où chacun·e peut repartir avec une pièce unique !

À partir de textiles de seconde main, le public est invité à expérimenter la technique de la sérigraphie lors de cet atelier encadré. Chacun·e réalise sa propre impression, sur le support de son choix. Des t-shirt et tote bags de seconde main seront proposés à la vente, mais tout support plat convient.

Impression à 5€

Impression + pièce (parmi notre stock de t-shirt et sacs de seconde main) à 10€

Ateliers réalisés en amont

Maison de quartier Lounès Matoub – « Un et Plus d’Un – absoOLUument entre l’Immense et le Minuscule »

Atelier mené par Claudia Washington auprès des femmes au Centre Social de Montreuil Robespierre, organisé par Le CENT-QUATRE-PARIS & Fonds L’Oréal pour les Femmes

De janvier à septembre 2025

Accueil artistique

Un partenariat entre la Maison de quartier Lounès Matoub et le CENTQUATRE-PARIS, soutenu par L’Oréal fond pour les femmes 2025

De janvier à septembre 2025

Atelier La Naine Rouge

Atelier mené par le collectif MAJ (Margot Lacombe, Amélie Cooper et Jessica-Phoëbe Mulindahabi)

Du 27 au 29 juin 2025

Atelier photographie argentique

Atelier animé par Yanis Houssen

Du 07 au 30 juillet 2025

Night Ball / Aincourt

En partenariat avec Arterritoires et Commune Expo

Du 13 au 15 juillet 2025

Mozinor, utopie et alchimie

Atelier porté par le Centre Tignous d’Art Contemporain

Du 21 au 25 juillet 2025

Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions 2 avenue du Président-Salvador-Allende 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://mozinarts.com/index.php/atelier-2025/ »}] Fondée en 1993 à Montreuil par les artistes Véronique Bourgoin et Juli Susin, la Fabrique des Illusions est un laboratoire artistique à vocation collective. Dans les années 1990, elle développe des livres d’artistes et projets collaboratifs à travers l’Europe. En 1995, elle crée l’Atelier Reflexe, une école expérimentale de photographie active pendant plus de 20 ans, réunissant un réseau international d’artistes pour interroger la place de la photographie dans l’art contemporain et la société.

À partir de 2002, sous la direction de Véronique Bourgoin, la Fabrique des Illusions mène des projets de coopération européens (comme Ex. In, EU Women, Vrai ou Faux ?), mêlant installation, performance, édition et réflexion sur les identités et la communication.

En expérimentant diverses pratiques artistiques pluridisciplinaires, la Fabrique des Illusions a fédéré au fil du temps, un réseau international d’artistes, de structures artistiques à travers un programme d’ateliers, la production d’œuvres, la réalisation de projets, des expositions itinérantes, des publications, des résidences de création et des échanges artistiques.

Depuis 2013, elle soutient le projet éditorial Royal Book Lodge, initié par Juli Susin avec Véronique Bourgoin et un réseau d’ami.es artistes internationaux.

Depuis 2020, la Fabrique est installée dans la « Soucoupe » de Mozinor, site emblématique de Montreuil, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable et reconnu comme pôle d’excellence des métiers d’art et du design. Les toits panoramiques et les larges terrasses végétalisées de Mozinor, ont inspiré aux artistes Jeanne Susin et Véronique Bourgoin, le projet transdisciplinaire mêlant arts visuels, musique et performance Mozin’Arts avec une première édition 2024.

