Mozin’Arts – ateliers Mozinor Montreuil

Mozin’Arts – ateliers Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 17h00 Mozinor Seine-Saint-Denis

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

ATELIERS MOZIN’ARTS

Ateliers in-situ

Atelier danse hip-hop, animé par BoxCrew, le 20 septembre 2025 • 14h-15h et 17h-18h30

Ateliers de danse hip-hop et paysage urbain, proposé par Boxcrew. Cet atelier inclusif, adapté à tous les âges, et tout public, encourage les échanges intergénérationnels et propose aux participant·e·s une introduction à la danse hip-hop.

Atelier de sérigraphie, animé par Marius Chudeau et Chloé Duffaud, en partenariat avec l’atelier des Lilas, le 20 septembre 2025 • 15h-17h

Un atelier participatif de création textile où chacun·e peut repartir avec une pièce unique !

À partir de textiles de seconde main, le public est invité à expérimenter la technique de la sérigraphie lors de cet atelier encadré. Chacun·e réalise sa propre impression, sur le support de son choix. Des t-shirt et tote bags de seconde main seront proposés à la vente, mais tout support plat convient.

Impression à 5€

Impression + pièce (parmi notre stock de t-shirt et sacs de seconde main) à 10€

Ces ateliers sont proposés dans le cadre de la manifestation d’art contemporain Mozin’Arts qui se déroulera le 19 20 et 21 septembre dans les jardins, suspendus de la cité industrielle Mozinor à Montreuil.

Plus d’information : www.mozinarts.com

Instagram @mozinarts

La Fabrique des Illusions est depuis 2020 installée sur les toits de la cité industrielle Mozinor, dans le bâtiment de la « Soucoupe », où est situé l'atelier de Véronique Bourgoin, et le laboratoire de son de Jeanne Susin. L'architecture pionnière de Mozinor, conçue en 1970 par les architectes Claude Le Goas et Gilbert-Paul Bertrand, se présente comme véritable château fort de béton. Cette œuvre emblématique est une expérience de l'esprit novateur des années 1970, incarnant les débuts des réflexions sur les conséquences de l'expansion urbaine illimitée et symbolisant une utopie écologique. Ses larges terrasses végétalisées, ses modules cosmiques, et son toit panoramique, qui ont accueilli les premières soirées de musique électronique dans les années 1990, ainsi que sa célèbre soucoupe, haut lieu des nuits parisiennes des années 1980, ont inspiré la création d'un événement sur trois jours, conçu comme une passerelle pour un voyage à travers le temps. Ce site industriel de 42 000 m² abrite aujourd'hui une cinquantaine de structures, allant des métiers de l'imprimerie, des arts et du design à la culture et l'évènementiel. Il rassemble également des manufactures de territoire, des artisans, des experts en techniques industrielles, des artistes, et bien d'autres ressources à découvrir.

Ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil

Ligne 11 arrêt Montreuil-Hôpital ou La Dhuys

BUS

Ligne 102 arrêt Cesaria Evora

Ligne 202 arrêt Cesaria Evora

Ligne 116 arrêt Edouard Branly

Ligne 121 arrêt Edouard Branly

@ Bruno Levy