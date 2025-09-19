MOZIN’ARTS – Concerts Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions Montreuil

MOZIN’ARTS – Concerts 19 – 21 septembre Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions Seine-Saint-Denis

Manifestation gratuite la journée, réservation obligatoire à partir de 20h. Information sur : https://mozinarts.com/

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Mozin’Arts déploie pendant 3 jours des œuvres d’art dans les jardins suspendus de la mythique cité industrielle verticale Mozinor, à Montreuil, reconnue Architecture Contemporaine Remarquable. Concerts, peintures, films, performances, sculptures, installations, œuvres photographiques, s’installent sur les modules cosmiques et les terrasses végétales, entre ciel et terre, d’où s’étend à l’horizon la cité. Mozin’Arts est porté par un vecteur d’interrogations des problématiques contemporaines, pour tester les potentialités de l’art comme résistance, transformation et réparation.

MUSIQUE :

La direction musicale est orchestrée par Jeanne Susin, qui propose une programmation éclectique mêlant musiques électroniques, jazz contemporain, musiques urbaines et expérimentales. Cette ligne artistique se déploiera à travers des soirées concerts et DJ sets. Parmi les artistes invité·es : le quatuor à cordes contemporain Kaija (Camille Garin, Madeleine Athané-Best, Maëlle Desbrosses, Adèle Viret), la chanteuse égyptienne Aya Metwalli, la chanteuse française Orphée aux Enfers, les musiciens Thibault Perriard et Clément Vercelletto, le duo } { (électronique, voix, saxophone, Louise Boghossian et Romain Vasset), Vincent Jehanno (REVOX – noise), l’ensemble SABBAR (musiques du monde), ainsi que Jeanne Susin elle-même. Les soirées sont clôturées par des DJ set (programmation en cours).

Cette programmation est développée en collaboration avec Les Instants Chavirés, lieu emblématique de Montreuil dédié aux musiques contemporaines et expérimentales, le Conservatoire de Montreuil, ainsi que d’autres structures partenaires.

Programme des performances et concerts :

19/09 :

18h00 — Ouverture de MOZIN’ARTS

18h30 — Performance : Maya Kafian

19h00 — Concert : Vincent Jehanno

20h30 — Concert : Ensemble de Sabbar

22h00 — DJ set

20/09 :

14h00 — Atelier Box Crew : Danse hip-hop

15h00 — Rencontre : Une BK Mobile au Mozinor

16h00 — Concert : Clément Vercelletto

17h00 — Atelier Box Crew : Danse hip-hop

17h00 — Défilé de mode : Alioune Menard

19h00 — Concert : Kaija Quatuor (Madeleine Athané-Best, Maelle Desbrosses, Camille Garin, Adèle Viret)

20h00 — Concert : Orphée aux Enfers

20h45 — Concert : Aya Metwalli

21h30 — Concert : Jeanne Susin

22h15 — DJ set

21/09 :

15h00 — Concert : Lucie Mesuret

15h30 — Concert : Duo Lou & Damien Thonnard

16h00 — Concert : }Ï{ (Louise Boghossian et Romain Vasset)

17h00 — Concert : Thibault Perriard

18h00 — Concert : Maciek Lasserre

Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions 2 avenue du Président-Salvador-Allende 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

Fondée en 1993 à Montreuil par les artistes Véronique Bourgoin et Juli Susin, la Fabrique des Illusions est un laboratoire artistique à vocation collective. Dans les années 1990, elle développe des livres d'artistes et projets collaboratifs à travers l'Europe. En 1995, elle crée l'Atelier Reflexe, une école expérimentale de photographie active pendant plus de 20 ans, réunissant un réseau international d'artistes pour interroger la place de la photographie dans l'art contemporain et la société.

À partir de 2002, sous la direction de Véronique Bourgoin, la Fabrique des Illusions mène des projets de coopération européens (comme Ex. In, EU Women, Vrai ou Faux ?), mêlant installation, performance, édition et réflexion sur les identités et la communication.

En expérimentant diverses pratiques artistiques pluridisciplinaires, la Fabrique des Illusions a fédéré au fil du temps, un réseau international d’artistes, de structures artistiques à travers un programme d’ateliers, la production d’œuvres, la réalisation de projets, des expositions itinérantes, des publications, des résidences de création et des échanges artistiques.

Depuis 2013, elle soutient le projet éditorial Royal Book Lodge, initié par Juli Susin avec Véronique Bourgoin et un réseau d’ami.es artistes internationaux.

Depuis 2020, la Fabrique est installée dans la « Soucoupe » de Mozinor, site emblématique de Montreuil, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable et reconnu comme pôle d’excellence des métiers d’art et du design. Les toits panoramiques et les larges terrasses végétalisées de Mozinor, ont inspiré aux artistes Jeanne Susin et Véronique Bourgoin, le projet transdisciplinaire mêlant arts visuels, musique et performance Mozin’Arts avec une première édition 2024.

Mozin’Arts

© Fabrique des Illusions