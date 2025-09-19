Mozin’Arts – exposition d’art contemporain Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions Montreuil

Gratuit en journée, réservation obligatoire pour les soirées

Mozin’Arts, des journées artistiques pluridisciplinaires

Mozin’Arts se déploie dans les jardins suspendus de Mozinor, comme un parcours labyrinthique et imprévisible, où surgissent des œuvres créées in situ : sculptures, installations, photographies, performances, concerts et ateliers-laboratoires.

Les disciplines se croisent, les scènes s’entrelacent, françaises et internationales, les générations dialoguent. Le projet affirme une volonté de décloisonner et faire se rencontrer artistes institutionnels et figures en marge, collectifs et amateurs, étudiant·e·s en art et autodidactes.

Initiée par la plasticienne Véronique Bourgoin et la musicienne compositrice Jeanne Susin, et portée par La Fabrique des illusions, la première édition de Mozin’Arts s’est inscrite, en septembre 2024, dans le cadre des Journées du Matrimoine et Patrimoine. Cette manifestation d’art contemporain a réuni près de

4 000 visiteurs et visiteuses, plus de soixante artistes et présenté un ensemble d’une cent cinquantaine œuvres, accompagné de 11 concerts, 4 performances et 6 ateliers.

Mozin’Arts est porté par un vecteur d’interrogations des problématiques contemporaines, pour tester les potentialités de l’art comme résistance, transformation et réparation. Le public est invité à cheminer sur l’ensemble du toit terrasse animé d’œuvres, de concerts, de performances, d’espaces de rencontres, d’ateliers et de médiations.

La programmation des installations, assurée par Véronique Bourgoin en collaboration avec des artistes, commissaires indépendant·e·s, institutions et Royal Book Lodge, propose un dialogue fertile entre les médiums.

Pour l’édition 2025, une carte blanche est confiée à la jeune plasticienne Popline Fichot, qui réunit treize artistes de la scène émergente française autour d’un projet collectif d’installation in situ. La Bibliothèque Kandinsky – centre de recherche et de ressources du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou – investira le bateau-bibliothèque imaginé par matali crasset, invitant le public à une navigation-exploration au cœur d’une sélection d’archives et de livres d’artistes. En parallèle, le collectif de breakdance Box Crew animera des ateliers participatifs de hip-hop ouverts à toutes et tous, tandis que le créateur Alioune Ménard présentera un défilé de mode dévoilant ses dernières créations.

Liste des artistes

Liste des artistes

Fondée en 1993 à Montreuil par les artistes Véronique Bourgoin et Juli Susin, la Fabrique des Illusions est un laboratoire artistique à vocation collective. Dans les années 1990, elle développe des livres d'artistes et projets collaboratifs à travers l'Europe. En 1995, elle crée l'Atelier Reflexe, une école expérimentale de photographie active pendant plus de 20 ans, réunissant un réseau international d'artistes pour interroger la place de la photographie dans l'art contemporain et la société.

À partir de 2002, sous la direction de Véronique Bourgoin, la Fabrique des Illusions mène des projets de coopération européens (comme Ex. In, EU Women, Vrai ou Faux ?), mêlant installation, performance, édition et réflexion sur les identités et la communication.

En expérimentant diverses pratiques artistiques pluridisciplinaires, la Fabrique des Illusions a fédéré au fil du temps, un réseau international d’artistes, de structures artistiques à travers un programme d’ateliers, la production d’œuvres, la réalisation de projets, des expositions itinérantes, des publications, des résidences de création et des échanges artistiques.

Depuis 2013, elle soutient le projet éditorial Royal Book Lodge, initié par Juli Susin avec Véronique Bourgoin et un réseau d’ami.es artistes internationaux.

Depuis 2020, la Fabrique est installée dans la « Soucoupe » de Mozinor, site emblématique de Montreuil, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable et reconnu comme pôle d’excellence des métiers d’art et du design. Les toits panoramiques et les larges terrasses végétalisées de Mozinor, ont inspiré aux artistes Jeanne Susin et Véronique Bourgoin, le projet transdisciplinaire mêlant arts visuels, musique et performance Mozin’Arts avec une première édition 2024.

Journées européennes du patrimoine 2025

Véronique Bourgoin, Dédale et Alchimistes, 2025