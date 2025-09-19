Mozin’Arts – exposition d’art contemporain Mozinor Montreuil

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Mozin’Arts, des journées artistiques pluridisciplinaires

Mozin’Arts se déploie dans les jardins suspendus de Mozinor, comme un parcours labyrinthique et imprévisible, où surgissent des œuvres créées in situ : sculptures, installations, photographies, performances, concerts et ateliers-laboratoires.

Les disciplines se croisent, les scènes s’entrelacent, françaises et internationales, les générations dialoguent. Le projet affirme une volonté de décloisonner et faire se rencontrer artistes institutionnels et figures en marge, collectifs et amateurs, étudiant·e·s en art et autodidactes.

Initiée par la plasticienne Véronique Bourgoin et la musicienne compositrice Jeanne Susin, et portée par La Fabrique des illusions, la première édition de Mozin’Arts s’est inscrite, en septembre 2024, dans le cadre des Journées européenes du Matrimoine et Patrimoine. Cette manifestation d’art contemporain a réuni près de 4 000 visiteurs et visiteuses, plus de soixante artistes et présenté un ensemble d’une cent cinquantaine œuvres, accompagné de 11 concerts, 4 performances et 6 ateliers.

Mozin’Arts est porté par un vecteur d’interrogations des problématiques contemporaines, pour tester les potentialités de l’art comme résistance, transformation et réparation. Le public est invité à cheminer sur l’ensemble du toit terrasse animé d’œuvres, de concerts, de performances, d’espaces de rencontres, d’ateliers et de médiations.

La programmation des installations, assurée par Véronique Bourgoin en collaboration avec des artistes, commissaires indépendant·e·s, institutions et Royal Book Lodge, propose un dialogue fertile entre les médiums.

Pour l’édition 2025, une carte blanche est confiée à la jeune plasticienne Popline Fichot, qui réunit treize artistes de la scène émergente française autour d’un projet collectif d’installation in situ. La Bibliothèque Kandinsky – centre de recherche et de ressources du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou – investira le bateau-bibliothèque imaginé par matali crasset, invitant le public à une navigation-exploration au cœur d’une sélection d’archives et de livres d’artistes. En parallèle, le collectif de breakdance Box Crew animera des ateliers participatifs de hip-hop ouverts à toutes et tous, tandis que le créateur Alioune Ménard présentera un défilé de mode dévoilant ses dernières créations.

Liste des artistes

La Fabrique des Illusions est depuis 2020 installée sur les toits de la cité industrielle Mozinor, dans le bâtiment de la « Soucoupe », où est situé l'atelier de Véronique Bourgoin, et le laboratoire de son de Jeanne Susin. L'architecture pionnière de Mozinor, conçue en 1970 par les architectes Claude Le Goas et Gilbert-Paul Bertrand, se présente comme véritable château fort de béton. Cette œuvre emblématique est une expérience de l'esprit novateur des années 1970, incarnant les débuts des réflexions sur les conséquences de l'expansion urbaine illimitée et symbolisant une utopie écologique. Ses larges terrasses végétalisées, ses modules cosmiques, et son toit panoramique, qui ont accueilli les premières soirées de musique électronique dans les années 1990, ainsi que sa célèbre soucoupe, haut lieu des nuits parisiennes des années 1980, ont inspiré la création d'un événement sur trois jours, conçu comme une passerelle pour un voyage à travers le temps. Ce site industriel de 42 000 m² abrite aujourd'hui une cinquantaine de structures, allant des métiers de l'imprimerie, des arts et du design à la culture et l'évènementiel. Il rassemble également des manufactures de territoire, des artisans, des experts en techniques industrielles, des artistes, et bien d'autres ressources à découvrir.

Ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil

Ligne 11 arrêt Montreuil-Hôpital ou La Dhuys

BUS

Ligne 102 arrêt Cesaria Evora

Ligne 202 arrêt Cesaria Evora

Ligne 116 arrêt Edouard Branly

Ligne 121 arrêt Edouard Branly

