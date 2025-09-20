Mozin’arts Mozinor Montreuil

Mozin’arts Mozinor Montreuil samedi 20 septembre 2025.

Mozin’arts 20 et 21 septembre Mozinor Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Porté par la Fabrique des illusions la nouvelle édition de Mozin’Arts explore les transformations de la société contemporaine à travers des œuvres installées in situ en symbiose avec le paysage des jardins suspendus de la cité industrielle Mozinor, conçue à Montreuil par Claude Le Goas et labellisée Architecture contemporaine remarquable en 2021.

Au programme :

Un parcours qui réunit plus de 50 artistes de la scène contemporaine et émergente de toutes les disciplines artistiques : arts plastiques, arts urbains, musique, danse, à travers des expositions, performances, concerts. Une large place sera réservée dans la programmation aux artistes femmes de différentes générations.

Des ateliers de transmission ouverts aux publics, une journée d’étude proposée par la BK Mobile de Beaubourg, des rencontres et des actions de médiations culturelles.

Les œuvres produites sont pensées en résonance avec le site — terrasses, architecture, espaces pour — accueillir un public large et diversifié autour d’un moment festif, inclusif et fédérateur. Ce rendez-vous contribuera à affirmer les potentiels de Mozinor comme lieu culturel hybride, en phase avec les dynamiques du Grand Paris.

Mozinor 2/20 Avenue Président Salvador Allende 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.mozinarts.com La Fabrique des Illusions est depuis 2020 installée sur les toits de la cité industrielle Mozinor, dans le bâtiment de la « Soucoupe », où est situé l’atelier de Véronique Bourgoin, et le laboratoire de son de Jeanne Susin. L’architecture pionnière de Mozinor, conçue en 1970 par les architectes Claude Le Goas et Gilbert-Paul Bertrand, se présente comme véritable château fort de béton. Cette œuvre emblématique est une expérience de l’esprit novateur des années 1970, incarnant les débuts des réflexions sur les conséquences de l’expansion urbaine illimitée et symbolisant une utopie écologique. Ses larges terrasses végétalisées, ses modules cosmiques, et son toit panoramique, qui ont accueilli les premières soirées de musique électronique dans les années 1990, ainsi que sa célèbre soucoupe, haut lieu des nuits parisiennes des années 1980, ont inspiré la création d’un événement sur trois jours, conçu comme une passerelle pour un voyage à travers le temps. Ce site industriel de 42 000 m² abrite aujourd’hui une cinquantaine de structures, allant des métiers de l’imprimerie, des arts et du design à la culture et l’évènementiel. Il rassemble également des manufactures de territoire, des artisans, des experts en techniques industrielles, des artistes, et bien d’autres ressources à découvrir. MÉTRO

Ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil

Ligne 11 arrêt Montreuil-Hôpital ou La Dhuys

BUS

Ligne 102 arrêt Cesaria Evora

Ligne 202 arrêt Cesaria Evora

Ligne 116 arrêt Edouard Branly

Ligne 121 arrêt Edouard Branly

Porté par la Fabrique des illusions la nouvelle édition de Mozin’Arts explore les transformations de la société contemporaine à travers des œuvres installées in situ en symbiose avec le paysage des à…

Fabrique des Illusions