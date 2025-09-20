Mozin’arts – Rencontre Centre Pompidou / BK Mobile Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions Montreuil

Gratuit, jauge limitée sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

UNE BK-MOBILE À MOZINOR

La Bibliothèque Kandinsky, centre de recherche et de ressources du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou investit pour le 20 septembre 2025 le bateau-bibliothèque de matali crasset dans le cadre de la programmation MOZIN’ARTS 2025, à Montreuil.

Une navigation-exploration à travers ses collections d’archives et de livres d’artistes autour du graphisme militant, des dérives post-situationnistes de l’urbanisme unitaire, par un nécessaire flash-back 1967 du temps où Maïakovski était exposé à Montreuil, et pour rappeler que l’art est toujours le meilleur moyen de résistance.

En présence de Thomas Bertail, Mica Gherghescu, Victor Guégan et Nicolas Liucci-Goutnikov.Royal Book Lodge : une présentation conçue par Juli Susin comme une boussole à travers les dimensions avec les œuvres des artistes associé·e·s.

Cette rencontre se déroule dans le cadre de la manifestation d’art contemporain, Mozin’Arts, le 19, 20 et 21 septembre, dans les jardins suspendus et la soucoupe de la cité industrielle. Mozinor à Montreuil.

Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions 2 avenue du Président-Salvador-Allende 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « http://www.mozinarts.com »}] Fondée en 1993 à Montreuil par les artistes Véronique Bourgoin et Juli Susin, la Fabrique des Illusions est un laboratoire artistique à vocation collective. Dans les années 1990, elle développe des livres d’artistes et projets collaboratifs à travers l’Europe. En 1995, elle crée l’Atelier Reflexe, une école expérimentale de photographie active pendant plus de 20 ans, réunissant un réseau international d’artistes pour interroger la place de la photographie dans l’art contemporain et la société.

À partir de 2002, sous la direction de Véronique Bourgoin, la Fabrique des Illusions mène des projets de coopération européens (comme Ex. In, EU Women, Vrai ou Faux ?), mêlant installation, performance, édition et réflexion sur les identités et la communication.

En expérimentant diverses pratiques artistiques pluridisciplinaires, la Fabrique des Illusions a fédéré au fil du temps, un réseau international d’artistes, de structures artistiques à travers un programme d’ateliers, la production d’œuvres, la réalisation de projets, des expositions itinérantes, des publications, des résidences de création et des échanges artistiques.

Depuis 2013, elle soutient le projet éditorial Royal Book Lodge, initié par Juli Susin avec Véronique Bourgoin et un réseau d’ami.es artistes internationaux.

Depuis 2020, la Fabrique est installée dans la « Soucoupe » de Mozinor, site emblématique de Montreuil, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable et reconnu comme pôle d’excellence des métiers d’art et du design. Les toits panoramiques et les larges terrasses végétalisées de Mozinor, ont inspiré aux artistes Jeanne Susin et Véronique Bourgoin, le projet transdisciplinaire mêlant arts visuels, musique et performance Mozin’Arts avec une première édition 2024.

© La Fabrique des Illusions