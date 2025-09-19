Mozin’Arts – visites guidées Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions Montreuil

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À travers une visite guidée, nous vous proposons de découvrir Mozin’Arts qui se déploie pendant trois jours dans les jardins suspendus de Mozinor, comme un parcours labyrinthique et imprévisible, où surgissent des œuvres créées in situ : sculptures, installations, photographies, performances, concerts et ateliers-laboratoires. Les disciplines se croisent, les scènes s’entrelacent, françaises et internationales, les générations dialoguent. Le projet affirme une volonté de décloisonner et faire se rencontrer artistes institutionnels et figures en marge, collectifs et amateurs, étudiant·e·s en art et autodidactes.

Mozin’Arts est porté par un vecteur d’interrogations des problématiques contemporaines, pour tester les potentialités de l’art comme résistance, transformation et réparation.

Imaginé par la plasticienne Véronique Bourgoin, la musicienne-compositrice Jeanne Susin et porté par la Fabrique des Illusions, Mozin’Arts est un projet pluridisciplinaire réunissant une soixantaine d’artistes de différentes générations. Les journées sont rythmées par des installations, performances, concerts, rencontres et ateliers, offrant un parcours artistique à explorer sur l’ensemble du toit terrasse de Mozinor, la mythique cité industrielle de Montreuil, labellisée architecture contemporaine remarquable.

Ces visites se déroulent dans le cadre de la manifestation d’art contemporain, Mozin’Arts, le 19, 20 et 21 septembre, dans les jardins suspendus et la soucoupe de la cité industrielle Mozinor à Montreuil.

Plus d’information : www.mozinarts.com

Hôtel Industriel Mozinor – La Fabrique des Illusions 2 avenue du Président-Salvador-Allende 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France Fondée en 1993 à Montreuil par les artistes Véronique Bourgoin et Juli Susin, la Fabrique des Illusions est un laboratoire artistique à vocation collective. Dans les années 1990, elle développe des livres d'artistes et projets collaboratifs à travers l'Europe. En 1995, elle crée l'Atelier Reflexe, une école expérimentale de photographie active pendant plus de 20 ans, réunissant un réseau international d'artistes pour interroger la place de la photographie dans l'art contemporain et la société.

À partir de 2002, sous la direction de Véronique Bourgoin, la Fabrique des Illusions mène des projets de coopération européens (comme Ex. In, EU Women, Vrai ou Faux ?), mêlant installation, performance, édition et réflexion sur les identités et la communication.

En expérimentant diverses pratiques artistiques pluridisciplinaires, la Fabrique des Illusions a fédéré au fil du temps, un réseau international d’artistes, de structures artistiques à travers un programme d’ateliers, la production d’œuvres, la réalisation de projets, des expositions itinérantes, des publications, des résidences de création et des échanges artistiques.

Depuis 2013, elle soutient le projet éditorial Royal Book Lodge, initié par Juli Susin avec Véronique Bourgoin et un réseau d’ami.es artistes internationaux.

Depuis 2020, la Fabrique est installée dans la « Soucoupe » de Mozinor, site emblématique de Montreuil, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable et reconnu comme pôle d’excellence des métiers d’art et du design. Les toits panoramiques et les larges terrasses végétalisées de Mozinor, ont inspiré aux artistes Jeanne Susin et Véronique Bourgoin, le projet transdisciplinaire mêlant arts visuels, musique et performance Mozin’Arts avec une première édition 2024.

