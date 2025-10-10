MPL Carrière (La) Saint-Herblain

MPL Carrière (La) Saint-Herblain vendredi 3 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 20:30 –

Gratuit : non 34,90 € 34,90 € Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Tout public

MPL, c’est un parchemin qui se déroule comme un conte moderne : cinq garçons sensibles qui crient leurs vérités face aux tempêtes. Leurs mélodies entêtantes et leurs textes poétiques, riches d’images et de paysages, défient les cadres imposés et ouvrent des horizons nouveaux. Ce sont des voix d’aujourd’hui, qui font naître les questionnements et osent réinventer ce que l’ancien monde attendait d’eux. Après plusieurs tournées où ils ont conquis un public grandissant, leurs concerts s’imposent comme de véritables espaces de liberté et de communion artistique. Portés par un Olympia annoncé complet neuf mois avant la date – en avril 2026 –, MPL franchit une nouvelle étape et invite ses fans à travers toute la France pour célébrer la sortie de son nouvel album.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/