MPL Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

MPL, c’est un parchemin qui se déploie comme un conte, cinq garçons attachants qui crient leurs sentiments face aux tempêtes.

Les mélodies de MPL, entêtantes et leurs textes poétiques, débordants d’images et de paysages, bousculent les cadres imposés par la société. Des garçons d’aujourd’hui, qui font fleurir les interrogations et osent devenir autre chose que ce que l’ancien monde attend d’eux.







Après plusieurs tournées où ils ont rassemblé un public toujours plus nombreux, chaque concert s’impose comme un espace de libre expression et de communion artistique. Forts d’un Olympia annoncé complet neuf mois à l’avance, en avril 2026, MPL franchit une nouvelle étape et donne rendez-vous à ses fans partout en France pour célébrer la sortie de leur nouvel album. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

MPL is a parchment that unfolds like a tale, with five endearing boys shouting out their feelings in the face of storms.

German :

MPL ist ein Pergament, das sich wie ein Märchen entfaltet, fünf liebenswerte Jungen, die im Angesicht der Stürme ihre Gefühle herausschreien.

Italiano :

MPL è una pergamena che si svolge come un racconto, con cinque ragazzi teneri che gridano i loro sentimenti di fronte alle tempeste.

Espanol :

MPL es un pergamino que se desarrolla como un cuento, con cinco chicos entrañables que gritan sus sentimientos ante las tormentas.

