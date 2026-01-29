MQ-BTR Mille et une nuits Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 16:30 – 22:30

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre. Tout public

Au programme de la fête :16h30 : Goûter crêpe mille trous18h – 19h : Contes d’Orient & histoires facétieuses (spectacle musical de la Saison Vagadonde). A partir de 6 ans.19h – 20h : Film d’animation (Les aventures du Prince Ahmed). A partir de 6 ans.19h – 20h30 : Atelier de calligraphie arabe. A partir de 10 ans.19h45 – 20h15 : Chorale féminine orientale Bnat Bladi20h15 – 21h : Concert Ondes méditerranéennes et spectacle de danse Al Masriya21h – 22h30 : On danse ! Playlist made in Bottière.Toute la soirée : dégustation de chorba, harira et de thé à la menthe. Espace lecture d’albums jeunesse.Entrée libre. Goûter et soupes offerts !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300



