MQB – Atelier créatif par Michèle Hue Maison de quartier La Bellangerais Rennes

MQB – Atelier créatif par Michèle Hue Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 11 septembre 2025.

MQB – Atelier créatif par Michèle Hue Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 11 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

En amont du spectacle “Stayin Alive”, la metteuse en scène Michèle Hue vous propose un atelier créatif sur les représentations autour de la vieillesse dans la société.

En amont du **spectacle “Stayin Alive” joué le 10 octobre par Les Vieilles Dentelles**, la metteuse en scène, **Michèle Hue**, vous propose de laisser libre court à votre imagination lors d’un **atelier créatif sur les représentations autour de la vieillesse dans la société**.

Du matériel sera mis à disposition et un vernissage sera réalisé avant le spectacle.

Sur inscription, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T16:00:00.000+02:00

1

02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine