Mr HOBBS · ALL STYLE POP, Chat Noir, Carouge GE

Mr HOBBS · ALL STYLE POP Samedi 30 mai, 23h30 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T23:30:00+02:00 – 2026-05-31T04:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T23:30:00+02:00 – 2026-05-31T04:30:00+02:00

ALL STYLE POP

Attention ! Serial mixer. Soirée Geek is Chic !

Impossible de coller une étiquette sur ce résident des nuits parisiennes du Café Chérie.

Rock, pop, soul, funk, disco, hip hop, bossa nova, house, techno, drum’n’bass… Avec MR HOBBS, tout y passe et ça fait du bien aux esgourdes comme aux gambettes !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

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