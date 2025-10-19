Mr Pepperscott Drolatic Industry Centre Culturel Rosporden Rosporden

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

MARIONNETTES

Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de Münchhausen ou de Tartarin de Tarascon, Mr. Pepperscott est un grand affabulateur. Le spectacle Les Histoires de poche de Mr. Pepperscott est composé de trois textes écrits par Pépito Matéo et Gilles Debenat. Le personnage de Mr. Pepperscott incarne tour à tour un inventeur génial, capable de créer un être qui peut tout faire à sa place, un détective hors pair ou encore un être au 6e et 7e sens pouvant changer la face du monde !

Jeune public dès 6 ans.

Durée 30 min.

DISTRIBUTION Construction marionnettes, interprétation Gilles DEBENAT Textes Pépito MATEO et Gilles DEBENAT .

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42

