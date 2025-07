Mr Untel Trémargat

1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-30 21:00:00

Concert au Tremargad’Kafe

Pour la première fois à Trémargat, entourés du brillant Stéphane Cochet aux synthétiseurs et du spectaculaire François Merville à la batterie, Monsieur Untel et sa guitare sont formels le show sera électrique, intense, dansant.

Au programme, une vingtaine de chansons, des titres 100% originaux mais aussi des morceaux revisités et choisis dans le grand répertoire de la chanson française Aznavour, Dutronc, Gainsbourg, Bashung, Christophe etc.

Le tout réalisé sans implants neuronaux. Fuck the robots !

Org. La Pépie .

1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

