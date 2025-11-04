MRS (Recrutement sans CV) – ADHEX – Conducteur/Conductrice de ligne industrielle Agence DIJON SUD

Recrutement via MRS Méthode de recrutement sans CV – Une information collective avec l’employeur – Une séance d’exercice afin de mesurer les habiletés au poste (et non les compétences) Ouvert à tous profils Les pré requis : savoir lire, écrire et compter Les habiletés requises : dextérité, être attentif et réactif à l’exécution des opérations CDD 6 mois / Horaires postés 2*8 (6h-13h / 13h-21h)

