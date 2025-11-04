MRS : RECRUTEMENT SANS CV – Opérateurs de production en imprimerie Chasnais – Agence LUCON Chasnais

MRS : RECRUTEMENT SANS CV – Opérateurs de production en imprimerie Mardi 4 novembre, 07h45 Chasnais – Agence LUCON Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T07:45:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T07:45:00 – 2025-11-04T11:00:00

Pollina est une entreprise familiale française basée ici même, à Chasnais. Fondée en 1989 par Monsieur Gilles Pollina, cette imprimerie s’est spécialisée dans l’impression d’étiquettes, de livres, de revues, et de documents administratifs. Au fil des années, l’entreprise a connu une croissance importante, investissant dans des machines de pointe et de nouvelles technologies pour rester à la pointe de l’innovation. Ce qui fait la force de Pollina, c’est son savoir-faire et la passion de ses équip

Chasnais – Agence LUCON 85400 Chasnais Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/497674 »}]

