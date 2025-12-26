MSA Atelier Cap Bien Etre, Salle 2 maison des associations Coulonges-sur-l’Autize

MSA Atelier Cap Bien Etre

Coulonges-sur-l'Autize

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

MSA Services Poitou organise des séances de 2h30

Pour apprendre à gérer votre stress et vos émotions, nous vous proposons de participer à un cycle d’atelier innovant. Dans une démarche de prévention santé, l’ensemble des caisses de retraite en coordination avec l’ASEPT Poitou et la MSA Services Poitou, vous propose un atelier pour cultiver et entretenir son bien-être

Pour toute information veuillez contacter MSA Services Poitou

S’adressant aux seniors, quel que soit leur régime de retraite, nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette action de prévention au sein de votre réseau, et à toutes personnes pouvant être intéressées.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 49 44 56 36

INSCRIPTION PAR TELEPHONE avant le jeudi 15 janvier 2026 .

Salle 2 maison des associations 11 rue de la Bégaudière Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 56 36

