MSA Atelier Objet Equilibre, Salle du Saut Verruyes

MSA Atelier Objet Equilibre

Salle du Saut 7 rue de l’allée aux moines Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

MSA Services Poitou organise des séances de 2h30

Pour retrouver mobilité et autonomie, l’ensemble des caisses de retraite en coordination avec l’ASEPT Poitou et la MSA Services Poitou, vous propose un atelier pour prévenir les chutes, garder confiance en soi, sensibiliser à la pratique d’une activité physique adaptée.

Pour toute information veuillez contacter MSA Services Poitou

S’adressant aux seniors, quel que soit leur régime de retraite, nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette action de prévention au sein de votre réseau, et à toutes personnes pouvant être intéressées.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 49 44 56 36

INSCRIPTION PAR TELEPHONE avant le jeudi 14 janvier 2026 .

Salle du Saut 7 rue de l’allée aux moines Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 56 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MSA Atelier Objet Equilibre

L’événement MSA Atelier Objet Equilibre Verruyes a été mis à jour le 2025-12-24 par CC Val de Gâtine