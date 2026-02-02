MSA Ateliers Autonomie Numérique sur ordinateur Salle des associations Le Busseau

MSA Ateliers Autonomie Numérique sur ordinateur

MSA Services Poitou organise des séances de 2h Ateliers numérique sur ordinateur.

Ateliers gratuits Ouvert à tous dés 60 ans Places limités Matériel fourni

Pour toute information veuillez contacter MSA Services Poitou

S’adressant aux seniors, quel que soit leur régime de retraite, nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette action de prévention au sein de votre réseau, et à toutes personnes pouvant être intéressées.

Pour tout renseignement, contactez la Msa au 05 49 44 56 36 , inscription obligatoire avant le 17/02/2026 .

Salle des associations 6 rue de la mairie Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 56 36 prevention@msaservices-poitou.fr

