MSA et ASEPT Débat théatral Point(s) d’appui avec spectacle Salle des fêtes Saint-Pompain

MSA et ASEPT Débat théatral Point(s) d’appui avec spectacle

Salle des fêtes 18 rue Alexandre Rousseau Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26



2026-03-26

Dans un objectif de prévention santé, l’ensemble des caisses de retraite en coordination avec l’ASEPT Poitou et la MSA Services Poitou a le plaisir de vous convier à un débat théâtral gratuit qu’est-ce qu’un proche aidant ?

Jeudi 26 mars 2026 à partir de 14h, salle des fêtes à St Pompain.

S’adressant aux seniors, quel que soit leur régime de retraite, nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette action de prévention au sein de votre réseau, et à toutes personnes pouvant être intéressées.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 49 44 89 69 ou à prevention@msaservices-poitou.fr

Inscription par téléphone avant le jeudi 15 mars 2026. .

Salle des fêtes 18 rue Alexandre Rousseau Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 56 36

