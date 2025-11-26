MSB vs. CHOLET- BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26 Antarès Arena Le Mans

MSB vs. CHOLET- BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Championnat de France Betclic ÉLITE

MSB vs. CHOLET- BETCLIC ÉLITE 25-26 Journée 25 Championnat de France Betclic ÉLITE.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme, une quinzaine de jours avant chaque match. .

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 80 billetterie@msb.fr

English :

Betclic ELITE French Championship

L’événement MSB vs. CHOLET- BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26 Le Mans a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Le Mans