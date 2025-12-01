MSB vs. GRAVELINES DK BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26 Antarès Arena Le Mans
MSB vs. GRAVELINES DK BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26 Antarès Arena Le Mans samedi 20 décembre 2025.
MSB vs. GRAVELINES DK BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26
Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Championnat de France Betclic ÉLITE
MSB vs. GRAVELINES DK BETCLIC ÉLITE 25-26 Journée 12 Championnat de France Betclic ÉLITE.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme, une quinzaine de jours avant chaque match. .
Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 80 billetterie@msb.fr
English :
Betclic ELITE French Championship
German :
Französische Meisterschaft Betclic ÉLITE
Italiano :
Campionato francese ELITE di Betclic
Espanol :
Betclic ELITE Campeonato de Francia
L’événement MSB vs. GRAVELINES DK BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26 Le Mans a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Le Mans