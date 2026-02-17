MSB vs. HAPOEL HOLON Basketball Champions League saison 2025-2026 Antarès Arena Le Mans

MSB vs. HAPOEL HOLON Basketball Champions League saison 2025-2026

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe

2026-03-18 18:00:00

2026-03-18

2026-03-18

MSB/HAPOEL HOLON- BCL TOP 16

Mercredi 18 mars 2026 18h00

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 80 billetterie@msb.fr

